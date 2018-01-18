Пентагон: США не создают новую армию в Сирии

2018-01-18 03:34 | www.apa.az | 5

США продолжают вести подготовку местных формирований в Сирии, однако речь не идет о создании новой армии или пограничных силах.

Как передает АПА, об этом говорится в заявлении Пентагона.

Отмечается, что военная кампания по уничтожению группировки "Исламское государство" пока не завершена и эти местные силы призваны стабилизировать обстановку в районах, освобожденных от террористов.

Минобороны США также заявило, что продолжит информировать Турцию о своих действиях в Сирии. В Пентагоне добавили, что обеспокоенность Анкары, связанная с ситуацией на сирийско-турецкой границе понятна, Вашингтон продолжит поддерживать своего "союзника по НАТО в его борьбе с терроризмом".