Тренируемые США силы в Сирии не являются "новой армией"- Пентагон

2018-01-18 03:44 | www.trend.az | 6

Пентагон заявляет, что силы в Сирии, которые тренируют США, не являются "новой армией или пограничной службой", передает РИА Новости.



"США продолжают тренировать местные силы безопасности в Сирии. Тренировки направлены на укрепление безопасности для беженцев, возвращающихся в разрушенные города. Также важно, чтобы ИГ* не смогло вновь появиться в освобожденных и неуправляемых районах. Это не новая "армия" или традиционные силы "пограничной охраны", - говорится в сообщении пресс-службы Пентагона.

"Данные тренировки и силы соответствуют задачам кампании по окончательному разгрому ИГ, помогают усилиям по стабилизации и создают условия в поддержку женевского процесса под эгидой ООН", - утверждают в Пентагоне.

"Данные силы безопасности сосредоточены на внутренней деятельности: помешать боевикам ИГ бежать из Сирии и укрепить местную безопасность в освобожденных районах. Эти силы защитят местное население и помешают ИГ* начинать новые нападения против США, их союзников и партнеров, пока в Женеве решается вопрос о долговременном политическом урегулировании гражданской войны в Сирии", - говорится в сообщении Пентагона.