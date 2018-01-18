Трамп не исключил торговой войны с Китаем

2018-01-18 03:48 | www.trend.az | 6

Президент США Дональд Трамп не исключил торговой войны с КНР, а также выхода из Североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА), передает РИА Новости.



По словам Трампа, давшего интервью агентству Рейтер, он надеется, что торговой войны с Китаем не будет, "но если она будет, то так тому и быть". Он заявил, что власти США размышляют о "большом ущербе", который можно предъявить Китаю в рамках расследования нарушений интеллектуальной собственности.

Ранее Белый дом сообщал, что Трамп в разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином назвал неприемлемой ситуацию с огромным торговым дефицитом США в торговле с КНР.

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