В Швеции у полицейского участка произошел сильный взрыв

2018-01-18 04:28 | www.trend.az | 5

Сильный взрыв близ полицейского участка в микрорайоне Розенгорд в городе Мальме произошел в среду вечером, пострадавших нет, сообщает полиция Мальме, передает РИА Новости.



"Детонация некоего взрывного предмета произошла во дворе близ полицейского участка", - говорится в сообщении для прессы.

Сообщение поступило после 23.00 мск и, по описаниям очевидцев, взрыв был сильным. Пострадавших среди людей нет, есть сообщения о поврежденных автомобилях, но их число неизвестно. Место взрыва оцеплено, на месте работают взрывотехники.