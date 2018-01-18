В Баку мотоцикл столкнулся с автобусом, есть погибший и раненый - ОБНОВЛЕНО

2018-01-18 04:28 | www.apa.az | 7

В Хазарском районе Баку произошло тяжелое ДТП.

Как сообщает АПА, на территории поселка Бина столкнулись автобус марки "Daewoo" и мотоцикл.

В результате аварии водитель мотоцикла Рауф Эйбатов (2001 г.р.) погиб на месте, его пассажир с травмами доставлен в больницу.

Обстоятельства ДТП выясняются. По факту ведется расследование.

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03:18

В Баку произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт МЧС, в Хазарском районе столицы мотоцикл столкнулся с автобусом.

Прибывшие на место происшествия сотрудники Службы спасения особого риска извлекли тело погибшего под колесами автобуса мотоциклиста и передали по назначению.