На Западном береге реки Иордан произошли столкновения между армией Израиля и палестинцами, есть жертвы

2018-01-18 04:37 | www.apa.az | 5
Столкновения между солдатами Армии обороны Израиля и палестинцами привели к жертвам в Дженине на Западном береге реки Иордан.
Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, израильские солдаты застрелили вооруженного палестинца, подозреваемого в убийстве на прошлой неделе раввина Разиэля Шеваха. Также в инциденте были ранены два солдата Армии обороны Израиля и еще один палестинец.
По сообщению The Times of Israel, убитый палестинец был Ахмедом Джарраром - сыном одного из лидеров группировки ХАМАС, Нассера Джарара, убитого в 2002 году израильскими солдатами в том же Дженине. Операция израильской армии в этом районе продолжается.