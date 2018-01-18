В Канаде школьница нанесла ножевые ранения работнику школы

2018-01-18 05:08 | www.trend.az | 6

Полиция в городе Пикеринг канадской провинции Онтарио арестовала 16-летнюю старшеклассницу, которая ранила ножом одну из своих соучениц и работника школы, передает РИА Новости со ссылкой на местное издание Durham Region.



Старшеклассница нанесла ранения другой 16-летней ученице школы и сотруднице школы, которая пыталась вмешаться в инцидент, заявил представитель полиции Джордж Тьюдос. По его словам, раны не угрожают жизни пострадавших. Нападавшую школьницу задержали по горячим следам.

Менее недели назад в этом районе произошла поножовщина между подростками, в результате которой погиб 17-летний юноша, а его 16-летний приятель был задержан и обвинен в убийстве.

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