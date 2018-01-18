Трамп представил победителей премии «самым бесчестным и коррумпированным СМИ года»

2018-01-18 05:48 | www.trend.az | 6

Президент США Дональд Трамп представил победителей премии «самым бесчестным и коррумпированным СМИ года», передает RT.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«И победители премии среди фейковых новостей» - сообщил он, прикрепив ссылку на сайт, который в настоящий момент не открывается при нажатии на него.

Вместе с этим он похвалил «замечательных репортёров».

«Несмотря на очень искажённое и нечестное освещение новостей в средствах массовой информации, есть много замечательных репортёров, которых я уважаю, и много хороших новостей, которыми американский народ может гордиться!» — добавил он.