Пожар на московском рынке "Садовод" ликвидирован

2018-01-18 05:57 | www.trend.az | 6

Пожар на рынке "Садовод" на юго-востоке Москвы ликвидирован, сообщается на сайте ГУ МЧС России по столице, передает ТАСС.

"В 00 часов 05 минут пожар был локализован, а в 03 часа 51 минуту - ликвидирован", - говорится в сообщении.

Пожар на территории рынка возник в 21:17 мск, огонь охватил павильоны контейнерного типа, установленные в два-три этажа на 24-25 линиях рынка. В металлических контейнерах хранились товары народного потребления. С территории рынка были эвакуированы порядка 40 человек, информации о пострадавших не поступало.