В США зампрокурора застрелил подростка-подсудимого во время слушаний

2018-01-18 06:30 | www.trend.az | 6

Заместитель прокурора округа Франклин в американском штате Огайо застрелил несовершеннолетнего подсудимого во время слушания дела, сообщает телеканал WCPO со ссылкой на полицию.



Отмечается, что дело в отношении 16-летнего подростка об угрозах применения огнестрельного оружия слушалось в суде по делам несовершеннолетних в среду в первой половине дня.

В зале суда возник конфликт между заместителем прокурора, подростком и членами его семьи. Чиновника сбили с ног и начали избивать, он был вынужден открыть огонь и попал в подсудимого. Подростка госпитализировали, однако от полученного ранения он скончался.

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