Членов ОИC призвали прервать связи с Израилем

2018-01-18 07:18 | www.trend.az | 6

13-я конференция Парламентского союза стран-членов ОИС в своём итоговом заявлении в среду призвала членов ОИК, имеющих дипломатические и экономические связи с Израилем, прервать эти отношения, пока президент Дональд Трамп не отменит свое решение о переводе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим, передает агентство ИРНА.

«Мы решительно осуждаем одностороннее решение США признать Иерусалим столицей сионистского режима и считаем этот акт угрозой международному миру и безопасности и полномасштабной агрессией против неоспоримых прав палестинцев», - говорится в тексте заявления, зачитанном председателем комиссии по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса (иранского парламента) Ирана Алаеддином Боруджерди.

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