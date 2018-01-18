СМИ: ЕС и Турция проведут встречу на высшем уровне

2018-01-18 07:26 | www.apa.az | 6

ЕС и Турция планируют провести встречу на высшем уровне в конце марта.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет газета Welt со ссылкой на дипломатические источники Брюсселе.

По информации издания, Брюссель намерен улучшить отношения с Анкарой. Основными темами обсуждения на встрече станут борьба с международным терроризмом, миграционная политика, энергетические проблемы и студенческий обмен между странами.

Планируется, что на встрече с турецким президентом Тайипом Эрдоганом будут присутствовать председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, глава Европейского совета Дональд Туск, председатель Европарламента Антонио Таяни, а также премьер-министр Болгарии Бойко Борисов, как представитель государства, которое председательствует в Совете ЕС в первой половине 2018 года.

Точные даты и место встречи пока не определены, отмечает газета.