Иран заинтересован в экспорте газа в Азербайджан (Эксклюзив)

2018-01-18 08:10 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Иран выразил заинтересованность в увеличении объема экспорта газа в Азербайджан. Об этом сказал Trend в среду заместитель министра нефти Ирана по международным делам Амир Хоссейн Заманиния.

Замминистра подтвердил готовность Ирана увеличить объем экспорта газа в Азербайджан и назвал региональные и соседние страны "лучшими торговыми партнерами и рынками для Ирана".

"Переговоры между Ираном и Азербайджаном по этому вопросу [увеличение поставок газа] пока не завершены", - сказал Заманиния.

Говоря о сотрудничестве двух стран в вопросе разработки нефтяных и газовых месторождений и блоков в Каспийском море, замминистра отметил, что Иран и Азербайджан провели соответствующие переговоры, по которым в будущем возможно продвижение.

Заманиния также назвал Оман, Ирак и Турцию "подходящими газовыми рынками" и сообщил, что Иран провел переговоры с Турцией относительно планов по увеличению экспорта газа.

В январе-октября 2017 года Иран поставил в Турцию 7,6 миллиарда кубометров газа.