Биткоин возобновил рост после падения накануне

2018-01-18 09:30 | www.trend.az | 6

Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) торгуется в плюсе в четверг после падения до уровня ниже 10 тысяч долларов на торгах в среду, что стало минимальным уровнем с ноября 2017 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, биткоин подорожал на 4,37%, до 11,38 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта выросла в цене на 1,33%, до 11,16 тысячи долларов, на GDAX — на 1,72%, до 11,21 тысячи долларов. По данным портала Coindesk, биткоин подорожал на 0,1%, до 11,15 тысячи долларов.

Падение рынка всего криптовалют на 20-30%, и в частности биткоина, в среду было связано с сообщениями из Китая и Южной Кореи о планах стран усилить контроль над рынком криптовалют. Власти Китая намерены заблокировать онлайн-платформы и мобильные приложения для торговли криптовалютой, а в Южной Корее, по данным местного агентства Ренхап, правительство готовит пакет мер, чтобы ограничить "иррациональное" увлечение криптовалютами.