В Таджикистане выросла среднемесячная зарплата

2018-01-18 09:39 | www.trend.az | 6

Среднемесячная номинальная заработанная палата в Таджикистане за последний год выросла на 10,7 процента или на 114 сомони, сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на Агентство по статистике при правительстве Таджикистана.

Так, в ноябре 2017 года средняя зарплата составляла 1 тысячу 174 сомони, а в ноябре 2016 года — 1 тысячу 60 сомони.

Самая низкая заработанная плата была у работников сельского хозяйства, охоты и лесоводства – 523 сомони, а самая высокая: в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 2 тысячи 214 сомони.

В целом в реальном секторе экономики среднемесячная заработная палата в ноябре 2017 года составила 1 тысячу 437 сомони, что в 1,4 раза больше по сравнению с ноябрем 2016 года.