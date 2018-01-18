Нужен ли Азербайджану новый механизм поддержки банков?

2018-01-18 09:46 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние два года закрылись более 10 банков. Ранее Палата надзора над финансовыми рынками признавалась, что ограниченные регулятивные рамки не позволили провести предупредительные меры и оздоровить банки, что привело к их закрытию.

Естественно, регулятор осуществляет различные меры для оздоровления банков, вносит поправки в законодательство, чтобы расширить свои возможности в этом направлении. За прошедший период, по мнению специалистов Палаты, были подготовлены индивидуальные планы для каждого банка, чтобы не допустить ухудшения их ситуации. Однако, полностью обезопасить финансовый сектор и банки не удалось. Так, в прошлом месяце рынок покинул еще один банк - Demirbank.

Примечательным в этом плане является опыт России, где с прошлого года действует Фонд консолидации банковского сектора. Являясь с одной стороны инвестиционным фондом, эта структура занимается предупреждением банкротства банков. Менеджер фонда может заниматься управлением паевыми инвестиционными фондами, дилерской деятельностью и деятельностью по управлению ценными бумагами.

Как отметил в беседе с Trend советник председателя правления NIKOIL Bank, финансовый эксперт Джалал Нагиев, в случае создания Фонда консолидации банковского сектора в Азербайджане, эта структура могла бы стать эффективным инструментом для поддержки и оздоровления банков.

Банк России посредством этого фонда может покупать доли в оздоравливаемых банках. Впоследствии после оздоровления банк может быть продан на аукционе.

По мнению Нагиева, в Азербайджане подобная структура могла бы также выкупать у банков различные активы - участки земель, предприятия и заводы, которые остались на балансе банков за долги.

В стране действует "Азербайджанская инвестиционная компания", которая выкупает долю в компаниях, помогает им повысить уровень корпоративного управления, составить бизнес-план, а потом выходит из капитала этой компании. Собеседник агентства считает, что по аналогии с инвестиционной компанией, Фонд консолидации банковского сектора может не перепродавать залоговое имущество банков, а формировать в них новый менеджмент, помогать в создании нового бизнес-плана и развивать компанию.