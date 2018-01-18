МИД Словакии: Мирное урегулирование - единственное решение существующих в Европе конфликтов

2018-01-18 09:47 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Мирное урегулирование является единственным решением существующих в Европе конфликтов. Об этом сказал госсекретарь министерства иностранных и европейских дел Словакии Лукаш Паризек на мероприятии в Вене, представляя приоритеты Словакии в ходе председательства на Форуме по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) ОБСЕ.

Он отметил, что этому препятствует отсутствие настоящего диалога, а также политической воли для решения данных проблем.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Авторы: Нигяр Гулиева, Азад Гасанли)

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