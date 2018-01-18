Официальный курс маната к мировым валютам на 18 января (Версия 2)

2018-01-18 09:51 | www.trend.az | 6

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БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 18 января установлен на уровне 1,7001 и 2,0734 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг.