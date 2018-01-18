Нефть дорожает на данных о запасах в США и ситуации в Нигерии

2018-01-18 09:53 | www.trend.az | 7

Мировые цены на нефть растут в четверг утром, реагируя на данные Американского института нефти (API) о запасах "черного золота" в США, а также на сообщения о возможных атаках на нефтяной сектор Нигерии, передает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

По состоянию на 08.21 [по московскому времени] стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,14 процента — до 69,48 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,34 процента, до 64,19 доллара за баррель.

Согласно отчету API, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 12 января, снизились на 5,121 миллиона баррелей, до 414,4 миллиона. При этом аналитики ожидали, что запасы уменьшатся только на 3,6 миллиона баррелей.

"Цены растут на фоне заметного сокращения запасов нефти", — приводит агентство Reuters слова рыночного аналитика Forex.com Фавада Разакзады (Fawad Razaqzada).