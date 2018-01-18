Режим прекращения огня был нарушен 126 раз

2018-01-18 09:59 | www.apa.az | 5

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 126 раз.



Как сообщает АПА со ссылкой на Минобороны Азербайджана, с позиций, расположенных в селе Воскеван Ноемберянского района, в селе Паравакар и на безымянных высотах на территории Иджеванского района Армении подверглись обстрелу позиции

Вооруженных Сил Азербайджана в селах Кемерли, Гушчу Айрым, Гызылгаджилы, Бала Джафарли, а также на безымянных высотах на территории Газахского района.



Позиции Вооруженных Сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Шураабад, Тагыбейли, Шихлар, Баш Гервенд, Гарагашлы, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Гервенд, Гараханбейли, Ашагы Сеидахмедли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джабраилского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.