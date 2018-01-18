В Баку грузовик упал с моста – ВИДЕО

2018-01-18 09:53 | www.oxu.az | 6

В Бинагадинском районе Баку произошло тяжелое ДТП, в результате которого пострадал один человек.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, двигающийся по Бакинской окружной дороге в сторону Сумгайыта цементовоз с государственным номерным знаком 10-AS-392 из-за высокой скорости потерял управление при въезде на поворот. Грузовой автомобиль протаранил железное ограждение и упал вниз на дорогу приблизительно с 6-метровой высоты. В результате водитель тяжело пострадал. Прохожие доставили его в больницу.

На место происшествия прибыли сотрудники дорожной патрульной полиции.

Отметим, что в связи с происшествием на дороге от Автовокзала в сторону Баладжар образовалась крупная пробка.

Э.А.

