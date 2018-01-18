Жителей Грузии масштабно привили от бешенства

2018-01-18 10:00 | www.oxu.az | 6

Отчет государственного аудита Грузии о том, что в стране в 2016-2017 годах было использовано около 30 тысяч доз вакцины, опасной для здоровья, стал причиной большого скандала. В свою очередь, Минздрав заверяет людей, что ничего страшного не произошло, сообщает Oxu.Az cо ссылкой на РИА Новости.

По данным госаудита, Всемирная организация здравоохранения порекомендовала изъять из потребления «опасную для жизни» вакцину. В отчете отмечено, что препарат ранее не смог пройти необходимую регистрацию, однако специальная комиссия в Грузии все же заполучила право на допуск вакцины.

В Минздраве заявили, что речь идет не о препарате для детских прививок, как подумали многие, а о вакцине от бешенства.

«Обнародованные в публикации данные не соответствуют действительности. Вакцина была переквалифицирована Всемирной организацией здравоохранения. Никаких побочных эффектов от этой вакцины не фиксировалось», - сказал руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе.

Как заявил представитель министерства, переквалификация вакцины не означает, что ее надо было тут же всю уничтожить.