Президент Узбекистана освободил сахарные заводы от НДС при импорте сырья

2018-01-18 10:05 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Производители сахара в Узбекистане освобождены от НДС при импорте сырья до 1 января 2019 года в соответствии с указом главы государства, сообщают узбекские СМИ.

"Установить, что с 1 февраля 2018 года производители сахара освобождаются сроком до 1 января 2019 года от уплаты налога на добавленную стоимость в части объемов, произведенных на основе импортного сырья", - говорится в тексте документа.

Ожидается, что данная мера способствует снижению себестоимости производства сахара, в частности, из тростникового сырья, и позволит избежать дефицита продукции на внутреннем рынке.

Ранее представители АО "Узагроэкспорт" сообщали российским СМИ, что для покрытия дефицита на рынке Узбекистана в ноябре-декабре 2017 года планировалось импортировать 150 тысяч тонн сахара. В частности, с российскими компаниями были заключены контракты на поставку около 100 тысяч тонн продукции.