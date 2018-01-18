Консорциум ТАР о ходе строительства трубопровода в Греции и Албании

2018-01-18 10:09 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Очищено около 90 процентов территории по маршруту Трансадриатического трубопровода (ТАР) в Греции и Албании, говорится в четверг в сообщении консорциума TAP AG.

«Около 686 километров из 765-километрового маршрута TAP в Греции и Албании уже очищены и выровнены», - сообщает консорциум.

ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор" и будет соединен с другим газопроводом - TANAP - на турецко-греческой границе: он будет проложен по территории Греции, Албании, дну Адриатического моря, а затем в направлении юга Италии.

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубических метров в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TANAP будет завершено в 2018 году, а TAP - в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.