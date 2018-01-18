Necdet Ünavar 20 Ocak (Yanvar) Hüzün Günü Sebebi ile TBMM Genel Kurulunda Konuştu

2018-01-18 10:02 | www.trend.az | 1

Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı, AK Parti Adana Milletvekili Prof. Dr. Necdet Ünüvar, 20 Ocak (Yanvar) Hüzün Günü Sebebi ile TBMM Genel Kurulunda Konuştu.

İşte Necdet Ünavar’ın TBMM Genel Kurulunda konuşması

Bugün, 20 Ocak Hüzün Günü hakkında konuşacağım. 20 Ocak sıradan bir tarih değildir değerli arkadaşlar. Aslı, "20 Yanvar", Azerbaycanlı kardeşlerimiz "yanvar" diye ifade ediyor "ocak"ı. 20 Yanvar Hüzün Günü, niye hüzün? Çünkü 20 Ocak 1990 tarihinde Sovyet ordusu Bakü'ye girdi ve bir gece vakti, o dondurucu soğukta tam 143 masum kardeşimizi katletti. Bununla, o dönemde Azerbaycan'da yükselen özgürlük ateşini söndürmeyi planlamışlardı, başarabildiler mi? Hayır, başaramadılar. Nitekim, sadece o tarihten bir buçuk yıl sonra Azerbaycan 20'nci yüzyıldaki ikinci bağımsızlığını kazandı. Azerbaycan aslında bir yüzyılda iki bağımsızlık kazanan nadir ülkelerden birisi. Azerbaycan'ı gönülden kutluyorum. İlki 1918'di biliyorsunuz. Bu yıl, Azerbaycan'ın o 20'nci yüzyıldaki ilk bağımsızlık yıldönümünü de, 100'üncü yıl dönümünü kutlayacağız. 28 Mayıs 1918'den 28 Mayıs 2018'e Azerbaycan'ın gerçekten bir başarı hikâyesi. Dost ve kardeş Azerbaycan'ın o Bağımsızlık Günü'nü de yürekten kutluyorum. Bugün bu vesileyle Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Sayın Hazar İbrahim de Kordiplomatik Locası'nda misafirimiz. (AK PARTİ ve CHP sıralarından alkışlar) Onu da saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyoruz. Ona da "Hoş geldiniz, safalar getirdiniz." demek istiyorum.

Aslında, bizler, Türkiye ve Azerbaycan olarak tasada ve sevinçte bir ve beraberiz. O yüzden 20 Yanvar bizim için de bir hüzün günü. Biz de Sayın Büyükelçimizin nezdinde dost ve kardeş Azerbaycan'ın acısını paylaşıyoruz.