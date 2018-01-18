Эдвард Налбандян встретился в Польше с сопредседателями

2018-01-18 10:13 | www.apa.az | 6

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян в польском городе Кракове встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Эндрю Шофером (США), Стефаном Висконти (Франция) и Игорем Поповым (Россия).

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт МИД Армении, во встрече также принял участие личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анжей Каспшик.

В ходе встречи был обсужден переговорный процесс в направлении урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Отметим, сегодня в Кракове будет проведена встреча глав МИД Азербайджана и Армении.