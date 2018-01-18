В США оценили ядерный потенциал КНДР

2018-01-18 10:08 | www.oxu.az | 6

У Северной Кореи может быть около 20 ядерных боеголовок, причем Пхеньян может располагать материалами для производства еще 60 боеголовок.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на статью американских ученых Ганса Кристенсена и Роберта Норриса в журнале «Бюллетень ученых-ядерщиков».

«Основываясь на доступной информации, мы с осторожностью оцениваем число боеголовок, для которых Северная Корея могла произвести достаточно радиоактивного материала, в 30-60. Она могла собрать от 10 до 20 боеголовок. Возможно, что у Северной Кореи есть ядерные боеголовки для ракет меньшей дальности, таких как «Нодон»», - говорится в статье.

Отмечается, что неизвестно, есть ли у КНДР возможность осуществлять повторный вход в атмосферу, чтобы «представить готовую к действию ядерную боеголовку в радиусе межконтинентальной баллистической ракеты».