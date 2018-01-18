Кто он – новый завотделом АП?

2018-01-18 10:15 | www.oxu.az | 6

Вчера президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Этибара Наджафова заведующим отделом по межнациональным вопросам, вопросам мультикультурализма и религии Администрации президента.

Как передает Oxu.Az, Этибар Наджафов до этого назначения работал в Администрации президента Азербайджана.

Он занимал должность старшего консультанта в Службе государственного советника по межнациональным вопросам, вопросам мультикультурализма и религии в Администрации.

Этибар Али оглы Наджафов родился 7 марта 1963 года в Гяндже.

В 1980 году окончил среднюю школу имени А.С.Пушкина в Дашкесанском районе, в том же году поступил на философский факультет Ленинградского государственного университета. В 1985 году с отличием окончил университет и был принят в очную аспирантуру философского факультета по специальности «Социальная философия».

8 декабря 1988 года защитил кандидатскую диссертацию на тему «Возможности ускорения научно-технического прогресса и диалектика действительности». 27 февраля 2004 года защитил докторскую диссертацию на тему «Диалектика в общественном развитии культуры и цивилизации».

С 1989 года работал в Бакинском славянском университете преподавателем, старшим преподавателем, проректором по международным связям, заведующим кафедрой. В настоящее время является профессором кафедры Европоведения Бакинского славянского университета и заведующим кафедрой философии и социальной психологии Государственной академии управления.

Работал в Службе государственного советника по межнациональным вопросам, вопросам мультикультурализма и религии. Автор более 70 научных статей, 4 монографий и учебника. Выступал с научными докладами в ряде штатов США, в Норвегии, России, Турции, Швеции, Венгрии, Австрии, Голландии, Казахстане, Грузии и других странах.

В 2002-2005 годах преподавал магистрам в Школе международных и общественных связей Университета Колумбия в Нью-Йорке. Был удостоен американских и европейских грантов в сфере преподавания и исследования.

Э.А.

