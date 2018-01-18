В Минздраве Казахстана отрицают смертельные случаи от ОРВИ в стране

2018-01-18 10:28 | www.trend.az | 6

В Министерстве здравоохранения Казахстана заверили, что смертельных случаев от заболевания гриппом и ОРВИ в этом сезоне в Казахстане не было, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Летальных случаев от гриппа и ОРВИ не зарегистрировано», - говорится в ответе на официальный запрос Казинформа.

Всего, по данным Минздрава, с начала октября 2017 года зарегистрировано больше 224 тысяч случаев ОРВИ. 67,4% - это дети до 14 лет. Гриппом болели 55 казахстанцев, из них 21 ребенок. По прогнозам, пик опасности заболевания придётся на февраль-март.