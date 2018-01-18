В Казахстане в результате пожара в автобусе погибли 52 человека

2018-01-18 10:54 | www.apa.az | 6

В Казахстане сгорел пассажирский автобус, погибли 52 человека.

Как сообщает АПА со ссылкой на «Интерфакс», об этом заявил официальный представитель Комитета по ЧС Руслан Иманкулов. О причинах возгорания не сообщается.

Возгорание произошло в автобусе на трассе Самара – Шымкент в Иргизском районе Актюбинской области, в 10 км от поселка Калыбай.

«Сегодня в 10:30 на трассе произошло возгорание пассажирского автобуса марки «Икарус», 52 человека погибли, еще 5 пострадали. Все граждане Узбекистана», - сообщили в пресс-службе областного департамента по ЧС.

Пять человек смогли выбраться из автобуса самостоятельно.