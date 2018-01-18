Шахрияр Мамедъяров стал лидером на супертурнире

2018-01-18 10:36 | www.oxu.az | 6

В голландском Вейк-ан-Зее продолжается традиционный турнир Tata Steel Chess.

Как передает Oxu.Az, в V туре азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров завершил отчетный тур с победой.

В очередной игровой день наш соотечественник играл белыми фигурами с Фабиано Каруана. На 42-м ходу представитель США признал свое поражение.

После этого результата «Шах» с 3,5 баллами возглавляет турнирную таблицу наряду с Вишванатаном Анандом (Индия) и Анишем Гири (Голландия).

Отметим, что сегодня в турнире состоится перерыв. В VI туре, который состоится завтра, Шахрияр Мамедъяров сыграет черными с индусом Башкараном Адхибаном.

С.Т.

