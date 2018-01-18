Жилой комплекс Renessans Palace представляет концепцию «Охраняемый двор» ®

2018-01-18 11:36 | www.apa.az | 6

Жилой комплекс Renessans Palace представляет на своей 1,5-гектарной территории концепцию «Охраняемый двор».

Двор четырех зданий закрыт для въездов извне и предусмотрен только в качестве активной зоны для отдыха жильцов комплекса. Здесь в пользование жильцов будут предоставлены зеленые насаждения и деревья, специальные беговые и велосипедные дорожки, волейбольные и баскетбольные площадки, теннисный корт, детские площадки, вело паркинг. Даже у коммерческих объектов, расположенных на нижних этажах комплекса не будет выхода в парк. С помощью специально установленных на детской площадке наблюдательных видеокамер родители смогут наблюдать за своими детьми прямо из дома. За счет специальной системы наблюдения непосредственный вход и выход на территории комплекса посторонних лиц будет осуществляться только на основании специального разрешения. Кроме того, на территории комплекса Renessans Palace для обеспечения удобства и безопасности жильцов будет запрещен въезд автомобилей в активную зону руководствуясь принципом «Двор без автомобилей». А трехэтажный подземный гараж, предусмотренный как для жильцов, так и их гостей, позволит осуществить концепцию «Двор без автомобилей», не нарушая покой населения.

Жилой комплекс Renessasn Palace, состоящий из четырех 18-этажных зданий построен компанией AS Qrup İnvestment в неоклассическом стиле, и облицован гранитом и крашенным аглаем. Комплекс находится в одном из престижных районов города, недалеко от станции метро «Эльмляр академиясы», на пересечении улиц З.Халилова и Г.Меджидова. Расположение жилого комплекса в стороне от основных магистралей и развязок обеспечит жильцам удобную и тихую жизнь в стороне от городского шума. Для получения более детальной информации о жилом комплексе посетите сайт по адресу: renessanspalace.az.