В Казахстане 52 человека заживо сгорели в автобусе – ВИДЕО

2018-01-18 11:05 | www.oxu.az | 7

В Актюбинской области Казахстана (на западе страны) в результате возгорания автобуса погибли 52 человека.

Как передает Oxu.Az, об этом агентству «Интерфакс» сказал официальный представитель Комитета по ЧС Руслан Иманкулов.

«18 января 2018 года в 10:30 (по времени Астаны, 7:30 по Москве) в Иргизском районе Актюбинской области, на 1068 км а/д «Самара-Шымкент», в 10 км от поселка Калыбай, во время движения произошло загорание пассажирского автобуса марки «Икарус». В салоне находились 55 пассажиров и 2 водителя. Гражданство устанавливается», - сообщил Иманкулов.

По его словам, пятерым пассажирам удалось выбраться.

«Остальные 52 человека погибли на месте», - уточнил он.

В настоящее время пятерым выжившим пассажирам оказывается медицинская помощь силами сотрудников трассового-медико-спасательного пункта Центра медицины катастроф Комитета ЧС.

«В департаменте по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области развернут оперативный штаб. Организована работа горячей линии психологической службы», - сказал представитель Комитета по ЧС.

На месте работают подразделения полиции, спасателей, медиков, психологов, добавил Иманкулов.