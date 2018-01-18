В Казахстане 52 человека заживо сгорели в автобусе – ВИДЕО

2018-01-18 11:05 | www.oxu.az | 7
В Актюбинской области Казахстана (на западе страны) в результате возгорания автобуса погибли 52 человека.
Как передает Oxu.Az, об этом агентству «Интерфакс» сказал официальный представитель Комитета по ЧС Руслан Иманкулов.
«18 января 2018 года в 10:30 (по времени Астаны, 7:30 по Москве) в Иргизском районе Актюбинской области, на 1068 км а/д «Самара-Шымкент», в 10 км от поселка Калыбай, во время движения произошло загорание пассажирского автобуса марки «Икарус». В салоне находились 55 пассажиров и 2 водителя. Гражданство устанавливается», - сообщил Иманкулов.
По его словам, пятерым пассажирам удалось выбраться.
«Остальные 52 человека погибли на месте», - уточнил он.
В настоящее время пятерым выжившим пассажирам оказывается медицинская помощь силами сотрудников трассового-медико-спасательного пункта Центра медицины катастроф Комитета ЧС.
«В департаменте по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области развернут оперативный штаб. Организована работа горячей линии психологической службы», - сказал представитель Комитета по ЧС.
На месте работают подразделения полиции, спасателей, медиков, психологов, добавил Иманкулов.