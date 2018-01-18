В Армении ранен военный контрактной службы

2018-01-18 11:56 | www.apa.az | 7

В Ноемберянский медцентр 17 января доставлен гражданин с огнестрельным ранением.

Как сообщает АПА со ссылкой на «news.am», около 16 часов из медцентра поступил сигнал о том, что к ним с огнестрельным ранением доставлен мужчина.

Пресс-секретарь министра обороны Арцрун Ованисян отметил, что раненый – служащий контрактной службы 30-летний Адибек Микоян. Пострадавший переведен в Центральный клинический госпиталь Министерства обороны. Состояние раненого оценивается как стабильное.