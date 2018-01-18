Бюджетникам поднимут зарплату

2018-01-18 11:24 | www.oxu.az | 6

Кабинет министров внес изменения в «Единую тарифную сетку выплаты заработных плат лиц, занятых в сферах, финансируемых бюджетом страны (за исключением Национальной академии наук Азербайджана, учреждений и организаций, находящихся в подчинении Нахчыванской и Гянджинской отделений НАНА).

Как передает Oxu.Az со ссылкой на министерство, согласно действующей Единой тарифной сетке, к вышеуказанному решению сделано дополнение №1, в соответствии с которым, в столбце «Месячная тарифная (должностная) заработанная плата в манатах «цифры «116», «121», «126» и «132» заменены на «130», «132», «134» и «136» в связи с повышением на 14, 11, 8 и 4 маната соответственно.

Л.А.

