Пожар на рынке миллиардеров из Азербайджана – ВИДЕО

2018-01-18 11:45 | www.oxu.az | 6

На одном из рынков Москвы — «Садоводе» произошел пожар.

Как передает Oxu.Az, об этом говорится в сообщении ГУ МЧС по Москве.

Рынок принадлежит бизнесменам из Азербайджана — Году Нисанову и Зараху Илиеву.

Ранее сообщалось о том, что рынок «Садовод» на Верхних полях горит на площади 300 квадратных метров. Возгорание возникло на первом этаже трехэтажного металлического павильона. Из соседних помещений были эвакуированы 40 человек.

«В 00:05 пожар был локализован, а в 03:51 — ликвидирован. В тушении пожара принимали участие более ста человек личного состава, 30 единиц техники», - сообщили в ведомстве.