Иностранные авиакомпании уходят с рынка Казахстана из-за роста цен

2018-01-18 12:19 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Существует риск остановки развития маршрутной сети из Астаны и сокращения полётов со стороны иностранных авиакомпаний, сказал исполнительный директор по финансам авиакомпании «Эйр Астана» Ибрахим Жанлыел, во время пресс-конференции в четверг.

«За последние годы многие авиакомпании, как Austrian Airlines, Asiana, KLM отменили свои рейсы в Астану. Авиакомпания LOT недавно сократила количество рейсов. Авиакомпания Finnair, которая начала полеты в Астану летом минувшего года, приостановила свои рейсы уже через два месяца», - напомнил он, ссылаясь на повышение цен.

Жанлыел также отметил, что цены на авиакеросин повышаются. По его словам, министерство энергетики Казахстана содействует обеспечению авиакомпаний топливом, однако, цены остаются высокими.

"Цены не снизились, наоборот они растут, нефть дорожает: в частности, могу сказать, что наши цены в январе не упали, они увеличились. Мы будем только рады снижению цен на топливо, но пока такого тренда не видим», - сказал Жанлыел.

Авиакомпании в Казахстане обеспокоены отменой регулирования тарифов на услуги аэропортов, отметил в свою очередь региональный менеджер ИАТА по Центральной Азии Джордан Карамалаков.

По словам менеджера в июне 2017 года государство отменило регулирование цен на международные рейсы, которые вводят аэропорты. Это привело к бесконтрольному увеличению тарифов в аэропортах Казахстана для международных рейсов. Наряду с высокими ценами на авиатопливо, две иностранные авиакомпании отменили рейсы, еще несколько сокращают частоту полетов.