В Армении произошло крупное ДТП с участием военной машины, есть погибшие

2018-01-18 12:28 | www.apa.az | 7

На автодороге Сисиан-Шаки 18 января произошло крупное ДТП с участием военной машины.

Как сообщает АПА со ссылкой на «shamshyan.com», на автодороге Сисиан-Шаки примерно в 09:20 столкнулись автомобили марок «ВАЗ 2107» и «Урал».

В результате ДТП Аршак Ованнисян и Мартик Ованнисян, находящиеся в «ВАЗ 2107», скончались, а Эльмира Саркисян доставлена в медцентр Сисиана.

По данному факту возбуждено уголовное дело по 3 части 242 статьи УК Армении.

Отметим, что на машине марки «Урал», находящейся на балансе Министерства обороны Армении, перевозились военнослужащие. Последние не пострадали, их сейчас везут в воинскую часть на другом автомобиле.