В США помощник шерифа застрелил в суде подростка

2018-01-18 11:59 | www.oxu.az | 6

Заместитель шерифа застрелил в суде подростка, обвиняемого в угрозе применения оружия, в Колумбусе (штат Огайо).

Как передает Oxu.Az, об этом в среду сообщила телекомпания NBC.

По информации, инцидент произошел в среду днем в суде по делам несовершеннолетних на рассмотрении дела 16-летнего Джозефа Хейнса, обвиняемого в угрозе применения оружия. Подросток и его семья сбили заместителя шерифа с ног и начали его избивать. В ответ правоохранитель выстрелил в Хейнса.

Подростка госпитализировали, но от полученного ранения он скончался. По данным местного телеканала WCPO, помощника шерифа доставили в больницу с травмами, не угрожающими жизни.

Э.А.

