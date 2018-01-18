Южная Корея восстановила "горячую линию" связи с военными КНДР

2018-01-18 12:21 | www.trend.az | 7

Южная Корея полностью восстановила "горячую линию" связи с военными КНДР для предотвращения вооруженных инцидентов в Желтом море, передает РИА Новости со ссылкой на Рёнхап.

"Вчера в 11:02 полностью восстановлен медный кабель военной линии связи в районе Западного моря (корейское название Желтого моря), она нормализована", — приводит агентство слова своего источника.

Девятого января представители КНДР и Южной Кореи провели переговоры по улучшению двусторонних отношений и участию северокорейских спортсменов в зимней Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане. При этом Пхеньян уведомил Сеул о восстановлении со своей стороны "горячей линии" между военными представителями двух сторон на западном побережье.