МИД Турции выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате пожара в автобусе в Казахстане

2018-01-18 12:31 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу выразил соболезнования в связи с произошедшим в Казахстане пожаром в автобусе, приведшим к гибели граждан Узбекистана. Об этом написал Чавушоглу в своем микроблоге в соцсети Twitter.

Чавушоглу отметил, что трагическая новость сильно потрясла его.

«Я выражаю соболезнования братским народам Казахстана и Узбекистана», - написал Чавушоглу.

Отметим, что сегодня свыше 50 человек погибли во время пожара в пассажирском автобусе в Актюбинской области Казахстана.