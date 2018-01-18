Армяне избили и прострелили руку российскому депутату

2018-01-18 12:06 | www.oxu.az | 6

Армяне прострелили руку российскому депутату.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Rusarminfo, в городе Нефтекамск Республики Башкортостан между представителями армянской общины и местным депутатом Ильдусом Шамсияровом произошел конфликт.

«Это были армяне, мы приехали к ним в офис решать вопрос о повреждении нашего трактора. Как только зашли, мне к голове приставили пистолет, а механика, который был со мной, ударили прикладом автомата. Мне выстрелили в руку, после чего начали бить, хорошо хоть пистолет оказался травматическим», - рассказал Ильдус Шамсияров изданию «МедиаКорСеть».

С места происшествия башкирского депутата на скорой доставили в больницу с ушибами, сотрясением мозга и простреленной рукой.