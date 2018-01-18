ФСБ поймала азербайджанца

2018-01-18 12:10 | www.oxu.az | 6

Сотрудники Управления ФСБ по Красноярскому краю, Россия, пресекли межрегиональный наркотрафик.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на 1line.info, 50-летний азербайджанец привозил героин из Новосибирска и «толкал» его в Красноярске через сеть мелких дилеров.

«Установлено, что наркотические средства приобретались указанным лицом в Новосибирской области при посредничестве наркокурьеров, а затем распространялись на территории г. Красноярска оптовыми партиями. Подозреваемый имел собственную сеть сбыта на территории нашего региона», - рассказали в ФСБ.

Наркоторговца поймали при передаче 1 килограмма героина, за который он должен был получить 1 млн рублей. К счастью, сотрудники ФСБ не дали товару попасть на красноярский рынок.

На уроженца Азербайджана заведено уголовное дело по статье «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, совершённые в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Э.А.

