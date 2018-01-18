Минобороны: Сообщение о ранении армянского военного в результате обстрела со стороны азербайджанской армии - дезинформация

2018-01-18 13:15 | www.apa.az | 6

Распространенная в СМИ Армении информация о том, что армянский военнослужащий был ранен на границе в результате обстрела со стороны азербайджанской армии, является ложью.

Об этом АПА сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

В информации отмечается, что подразделения азербайджанской армии полностью соблюдают режим прекращения огня: «Царящие в армянской армии произвол и отсутствие дисциплины скрывается от общественности Армении. Это не первый случай, когда военное руководство Армении пытается скинуть на Азербайджан свои небоевые потери. Но если будет проведено объективное расследование, то общественности Армении станет ясно, из оружия какого армянского военнослужащего был открыт огонь».

Отметим, пресс-секретарь министра обороны Арцрун Ованисян отметил, что раненый – служащий по контракту 30-летний Адибек Микоян.