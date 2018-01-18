Azer Turk Bank завершил 2017 год с прибылью

2018-01-18 13:27 | www.apa.az | 6

Активы государственного Azer Turk Bank, по состоянию на 1 января 2018 года составили 336 764 тысяч манатов. Объём кредитного портфеля составил 119 838 тысяч манатов. Общий объём доходов составил 96 569 тысячи манатов, расходов – 95 425 тысячи манатов. Чистая прибыль банка по итогам четвертого квартала прошлого года составила 1 143 тысячи манатов.

Совокупный капитал банка составил 53 186 тысяч манатов. Отметим, что коэффициент адекватности совокупного капитала определен на уровне 27,7 процентов, что примерно в три раза превышает установленный норматив. Уставный капитал банка составляет 50 миллионов манатов. В течение прошлого года Банк привлек депозиты в объеме 180 миллионов манатов, 75,7 миллионов манатов из которых приходится на вклады населения. На сегодняшний день число активных пластиковых карт банка превышает 38 тысяч единиц, что на 37% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Число клиентов банка за прошлый год увеличилось на 53% и достигло 24 560 человек.

75 процентов акций Azer Turk Bank, осуществляющего деятельность с 1995 года, принадлежит Азербайджанскому государству.