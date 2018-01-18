Ранен солдат армянской армии

2018-01-18 12:19 | www.oxu.az | 6

В Армении в Ноемберянский медицинский центр 17 января был доставлен военнослужащий с огнестрельным ранением, передает Oxu.Az cо ссылкой на Новости Армении.

Как сообщили изданию в пресс-службе полиции, около 16 часов из медицинского центра поступил сигнал о том, что к ним с огнестрельным ранением доставлен мужчина.

Пресс-секретарь министра обороны Арцрун Ованисян отметил, что раненый – служащий контрактной службы 30-летний Адибек Микоян. Пострадавший переведен в Центральный клинический госпиталь министерства обороны РА. Состояние раненого оценивается как стабильное.