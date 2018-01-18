В Азербайджане подорожали продукты и услуги

2018-01-18 12:26 | www.oxu.az | 6

В Азербайджане в прошлом году стоимость проданных товаров и оказанных услуг с целью удовлетворения потребностей населения составила 45,3 млрд манатов, что на 2,2 % больше, чем в 2016 году.

Как сообщили Oxu.Az в Госкомитете статистики, стоимость проданной продукции и оказанных услуг хозяйственными субъектами негосударственного сектора превысила показатель прошлого года в реальном выражении на 2,4%, составив 43,5 миллиарда манатов. 52,3% сформировалось благодаря деятельности частных предпринимателей.

В отчетном году каждый потребитель в среднем израсходовал 387,9 маната в месяц на продукты и платные услуги, что на 48,8 маната больше по сравнению с прошлым годом.

Отметим также, что оборот розничной торговли вырос по сравнению с прошлым годом на 2,5% в сравнительных ценах и составил 35,3 миллиарда манатов.

Л.А.

