Во Дворце Гейдара Алиева пройдет вечер, посвященный 80-летию Эльзы Ибрагимовой

2018-01-18 12:54 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - В Баку во Дворце Гейдара Алиева, 21 февраля в 19.00, пройдет вечер, посвященный 80 летию со дня рождения известного композитора, народного артиста Азербайджана, заслуженного деятеля искусств Эльзы Имадеддин гызы Ибрагимовой, сообщили Trend Life в пресс-службе Дворца. Вечер организован при содействии Министерства культуры и туризма Азербайджана.

На вечере выступят известные исполнители, прозвучат композиции “Bilməzdim”, “Gecələr bulaq başı”, “Sən yadıma düşəndə”, “Bakının işıqları”, “Sevgilim tut əlimdən”, “Mehribanım”, “O gözlər, o gözlər”, “Gəl barışaq”, “Qurban Verərdim”, “Daha məndə dözüm yox”, “Yoxluğunu bilə-bilə”, “Ey vətən” и т.д.

Цена билетов от 10 до 80 манат. Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах Службы ASAN и онлайн www.iticket.az. Телефоны для справок: (012) 441-21-31, (050) 332-36-30

Эльза Ибрагимова родилась 10 января 1938 года в Гаджикабуле. Выпускница музыкального училища имени Асафа Зейналлы и композиторского факультета Азербайджанской государственной консерватории (сейчас Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли).