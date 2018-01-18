Турция предотвратит террористическую угрозу на южных границах - премьер

2018-01-18 13:13 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Турция не позволит создать армию террористов на своих южных границах, сказал премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, сообщают в четверг турецкие СМИ.

По словам Йылдырыма для Турции приоритетом является обеспечение безопасности у своих границ.

Премьер-министр отметил, что Турция сделает все необходимое для обеспечения безопасности своей территории и Анкара имеет на это полное право.

Напомним, что накануне ВС Турции обстреляли позиции PYD и YPG в сирийском Африне, в результата чего, по предварительным данным, убито более 30 террористов.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о скором начале военных операций в Африне против PYD и YPG.

ВС Турции полностью уничтожат PYD и YPG, сказал Эрдоган.

Глава государства также отметил, что никто не сможет помешать Турции начать эти операции.

Напомним, что ранее вице-премьер Турции Бекир Боздаг сказал, что США открыто поддерживают террористические организации PYD («Демократический союз») и YPG (сирийское крыло Рабочей партии Курдистана) в Сирии.