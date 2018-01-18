В Барде похитили учительницу

2018-01-18 13:35 | www.apa.az | 6

В Бардинском районе похитили учительницу.

Как сообщает местное бюро АПА, учительница математики в сельской школе Хаджиалы была похищена жителем Барды Зейналовым Туралом Ильхам оглу.

В школе сообщили, что похищенная девушка была из Геранбойского района. Она работала в школе села Хаджиалы по направлению Минобразования.

Руководство школы оповестило об этом Бардинский РОП и семью похищенной девушки.

Стало известно, что девушка была помолвлена с другим, ее похитили.

В настоящий момент сотрудники РОП проводят оперативно-розыскные мероприятия.